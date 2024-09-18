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Среда, 18 сентября 2024, 14:39 мск

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Госдума разрешила подсудимым россиянам заключать контракт о прохождении военной службы

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, также был принят в первом чтении корреспондирующий законопроект, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту.

Согласно этим документам, на период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения (подписка о невыезде, запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу) отменена.

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).

Москва, Светлана Антонова

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