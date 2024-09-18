В России резко повысят штраф для автомобилистов за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции

Сегодня Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает многократное увеличение штрафов для автомобилистов за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции. Как следует из документа, максимальное наказание увеличится до 10 тысяч рублей.

За повторное нарушение водителей будут лишать прав на управления транспортным средством на срок до шести месяцев. Изменения вносятся в статью 12.25 КоАП РФ.

Также предусмотрено новое наказание за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. За невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства предлагается назначать водителю штраф в 10 тысяч рублей и лишать прав на полгода. Для собственника этого автомобиля штраф составит 100 тысяч рублей.

Вместе с тем планируется ввести штраф в 400 тысяч рублей для собственников транспортных средств массой свыше 3,5 тонны за несоблюдение водителем такого транспортного средства требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств.

Москва, Светлана Антонова

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