В Госдуме готовят список требований к мигрантам по знанию русского языка и образованию

Комиссия Государственной Думы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка и образования мигрантов. Об этом сообщила сегодня её руководитель, заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«Абсолютный приоритет – безопасность граждан России. Поэтому мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования, социальной адаптации мигрантов, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время», – сказала она.

Яровая также отметила, что Верховный суд поддержал законопроекты, направленные на пресечение нелегальной миграции, разработанные её комиссией. «Мы получили положительный отзыв без единого замечания из Верховного суда и в настоящее время ожидаем официальную позицию Правительства», – уточнила она.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, речь идет о законопроектах, которые, в том числе, относят к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Вместе с тем особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан как преступлениям. Также предлагаются новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции.

Москва, Елена Володина

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