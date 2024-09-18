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Среда, 18 сентября 2024, 19:12 мск

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Госдума поддержала ужесточение контроля за спиртосодержащей парфюмерией

В России планируется ужесточить контроль за непищевой спиртосодержащей продукцией. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты Госдумы.

Документ касается парфюмерно-косметических товаров и предполагает введение обязательной маркировки для спиртосодержащих непищевых продуктов с содержанием этилового спирта свыше 10% от общего объема, а также обязывает производителей таких товаров передавать информацию в государственную информационную систему.

Как считают авторы документа, эти меры помогут предотвратить злоупотребления и не окажут влияния на розничные цены на косметику, парфюмерию и бытовую химию.

Москва, Светлана Антонова

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