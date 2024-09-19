Спикер Госдумы предупредил Европарламент: до Страсбурга ракета «Сармат» долетит за 3 минуты 20 секунд

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко отреагировал на призыв Европейского парламента снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории нашей России, усилить военную поддержку Украины, а также объявить сбор средств с населения Европы для нужд ВСУ.

«До Страсбурга подлётное время ракеты «Сармат» 3 минуты 20 секунд», – предупредил глава нижней палаты российского парламента.

«Для тех, кто не понял с первого раза <…>Повторю вновь. Если подобное случится. Россия даст жёсткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт. Государственная Дума настаивает на этом», – подчеркнул Володин, комментируя в телеграм-канале позицию Европарламента.

По его словам, «то, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия».

«Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны. Тогда в борьбе с фашизмом погибло 27 млн советских граждан. Именно наша страна освободила вас и всю Европу. Помните об этом. Не забывайте. Судя по заявлению Европарламента, по-видимому, вы забыли», – констатировал спикер Госдумы.

По его мнению, «единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, – самораспуститься».

Сегодня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к странам-членам ЕС снять с Украины ограничения по использованию западного оружия для ударов вглубь территории России. За проголосовали 425 депутатов, против – 131, воздержались – 63.

Москва, Анастасия Смирнова

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