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Четверг, 19 сентября 2024, 19:35 мск

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Спикер Госдумы предупредил Европарламент: до Страсбурга ракета «Сармат» долетит за 3 минуты 20 секунд

Вячеслав Володин. Фото из архива официального сайта Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко отреагировал на призыв Европейского парламента снять ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по территории нашей России, усилить военную поддержку Украины, а также объявить сбор средств с населения Европы для нужд ВСУ.

«До Страсбурга подлётное время ракеты «Сармат» 3 минуты 20 секунд», – предупредил глава нижней палаты российского парламента.

«Для тех, кто не понял с первого раза <…>Повторю вновь. Если подобное случится. Россия даст жёсткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт. Государственная Дума настаивает на этом», – подчеркнул Володин, комментируя в телеграм-канале позицию Европарламента.

По его словам, «то, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия».

«Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны. Тогда в борьбе с фашизмом погибло 27 млн советских граждан. Именно наша страна освободила вас и всю Европу. Помните об этом. Не забывайте. Судя по заявлению Европарламента, по-видимому, вы забыли», – констатировал спикер Госдумы.

По его мнению, «единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, – самораспуститься».

Сегодня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к странам-членам ЕС снять с Украины ограничения по использованию западного оружия для ударов вглубь территории России. За проголосовали 425 депутатов, против – 131, воздержались – 63.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Европа

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