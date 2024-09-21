«Спираль насилия»: на Ближнем Востоке разжигают большую войну

Последние события на Ближнем Востоке свидетельствуют о провоцировании новой большой войны в регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на Совете безопасности Организации объединённых наций по ситуации в Ливане.

Дипломат назвал «варварским преступлением» серию взрывов в Ливане беспроводных устройств связи, в результате которых погибли 37 человек, в т.ч. двое детей, более 4 тысяч человек получили ранения.

«Те, кто совершил это варварское преступление, не щадили никого – взрывы прогремели в больницах, на рынках и улицах, в магазинах и аптеках. Это была скоординированная дистанционно управляемая операция, ответственность за которую формально никто на себя не взял», – подчеркнул он, отметив, что случившееся – «крайне опасный поворот», который выводит эскалацию на Ближнем Востоке в новое, высокотехнологическое измерение.

«Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока», – констатировал Небензя.

По его оценке, «организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну».

«Это уже не первая такая попытка. В этом ряду и самая масштабная за последний год бомбардировка Израилем юга Ливана, продолжавшаяся более двух часов подряд, после которой был нанесен очередной удар по южной части Бейрута, в результате которого погибли восемь человек и еще 59 получили ранения», – отметил постпред России в ООН.

«Спираль насилия» явно подрывает активно рекламируемые администрацией Байдена усилия по прекращению огня в секторе Газа, а также по стабилизации обстановки на «голубой линии» в Ливане», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

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