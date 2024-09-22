Потери ВСУ в Курской области достигли 16 000 боевиков

В Курской области общие потери вооруженных сил Украины с момента вторжения достигли 16 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ. По данным ведомства, бои продолжаются: российские войска за минувшие сутки отразили семь атак противника и предотвратили три попытки проникновения новых групп боевиков на территорию России.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника почти в двух десятках районов Курской области. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области.

За последние сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 16000 военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Курск, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube