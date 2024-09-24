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Вторник, 24 сентября 2024, 14:07 мск

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Госдума узаконила военные контракты для подсудимых россиян

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешит в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства.

Соответствующие изменения внесены в связи с тем, что действующее законодательство не позволяло заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде.

Кроме того, был одобрен корреспондирующий закон, который позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных в ВС РФ по мобилизации или заключивших армейский контракт. На период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения (подписка о невыезде, запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу) отменена.

Согласно документу, полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).

Москва, Анастасия Смирнова

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