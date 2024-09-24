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Вторник, 24 сентября 2024, 17:25 мск

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Госдума разрешила машинам ФСБ, Росгвардии и военных ездить по платным дорогам бесплатно

Сегодня Госдума ободрила в первом чтении законопроект, который дает право бесплатного проезда по платным автодорогам транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил РФ.

Как пояснил соавтор поправок, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в настоящее время такое право уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб. «Однако задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия, не менее важны, особенно в условиях СВО. От скорости приезда их транспорта на место происшествия или выполнения боевой задачи впрямую зависят жизни людей», – подчеркнул парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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