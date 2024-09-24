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Вторник, 24 сентября 2024, 17:25 мск

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Провокация: спикер Госдумы опроверг планы ужесточить наказание за оскорбление чиновников

Вячеслав Володин. Фото из архива официального сайта Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о рассмотрении депутатами законопроекта об ужесточении наказания для россиян за оскорбление чиновников.

«В ряде СМИ прошла информация, что в Государственной Думе рассматривается инициатива об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти. Данная информация не соответствует действительности: такой законопроект не внесен в Государственную Думу и нами не рассматривается», – подчеркнул Володин.

Москва, Елена Володина

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