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Вторник, 24 сентября 2024, 17:25 мск

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Госдума согласилась ввести штрафы за нарушение правил содержания и выгула домашних животных

Госдума поддержала в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штрафы за нарушение правил содержания и выгула домашних животных.

Авторы документа обратили внимание, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными, однако в КоАП не были закреплены штрафы за нарушения данных правил. Речь идет, в том числе, о выгуле домашних питомцев без соблюдения мер безопасности для окружающих людей и животных.

Согласно принятому законопроекту, за первое нарушение предусматривается предупреждение или штраф до 1,5 тысячи рублей для граждан и от 3 до 5 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей (ИП). Повторное нарушение влечет за собой штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей для физических лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для ИП.

Предполагается, что дела о таких нарушениях будут рассматривать органы исполнительной власти регионов, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными.

Москва, Светлана Антонова

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