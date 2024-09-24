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Вторник, 24 сентября 2024, 19:15 мск

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Неиспользованные отгулы россиян будут компенсированы

Нижняя палата российского парламента утвердила во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении.

Как уточнила пресс-служба нижней палаты парламента, законопроект был подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда. Согласно этому документу, работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

В случае принятия законопроекта, если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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