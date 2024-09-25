Госдума поддержала запрет на усыновление детей гражданами государств, где разрешена смена пола

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола.

«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов Госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, отказ в усыновлении детей из России или опеке над ними коснется граждан нескольких десятков стран.

Москва, Светлана Антонова

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