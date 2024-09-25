Управляющие компании скоро будут обязаны отчитываться перед жителями

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс РФ об отчете управляющих компаний перед жителями многоквартирных домов.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после вступления силу этого закона «появится единая форма годового отчета управляющих компаний перед жителями многоквартирных домов».

«Это позволит сделать деятельность управляющих компаний прозрачнее, а их отчеты – максимально публичными. Сейчас требования к форме таких ежегодных обязательных отчетов перед жильцами отсутствуют, что затрудняет получение ими объективной информации о стоимости и качестве проведенных УК работ», – сообщил Володин.

«Скрывать обязательные сведения уже не получится, а значит, гражданам станет проще контролировать, на что потрачены их средства», – подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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