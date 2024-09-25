В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри»

В Госдуму внесен законопроект о введении крупных штрафов за пропаганду отказа от деторождения (так называемого «чайлдфри»). Его авторами выступили почти 200 депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Согласно документу, за пропаганду отказа от деторождения гражданам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч рублей, юридическим лицам – до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. За пропаганду таких идей в СМИ или интернете штраф для граждан может составить до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – до 400 тысяч рублей, для юридических лиц – до 4 млн рублей.

Максимальный штраф может составить до 5 млн рублей. Это касается юридических лиц в случае пропаганды среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ. Гражданам в этом случае грозит штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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