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Четверг, 26 сентября 2024, 13:35 мск

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Госдума разрешила Путину отменить возрастные ограничения для главы Следственного комитета

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила сразу в трех чтениях президентский законопроект об отмене возрастных ограничений для службы в Следственном комитете (СК), в том числе для руководителя этого ведомства.

В документе оговаривается, что срок пребывания на службе в Следственном комитете сотрудника, достигшего предельного возраста, по решению руководителя соответствующего следственного органа СК может быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет. Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом РФ.

Напомним, действующему главе СК Александру Бастрыкину в августе исполнился 71 год.

Москва, Анастасия Смирнова

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