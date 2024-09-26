Бывший депутат Госдумы от «Новых людей» задержан по уголовному делу о хищении на 2 млрд рублей

Задержан бывший депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин. Его подозревают в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч 4 ст 160 УК), передает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Как отмечается, экс-парламентарий был задержан в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. По месту его жительства и работы проведены обыски.

По версии следствия, уголовное дело в отношении экс-депутата связано с его деятельностью на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год. Компания являлась второй по величине в регионе, а в 2020 году было признано банкротом. По сведениям источника РБК, в деле фигурируют хищения на сумму около 2 млрд рублей.

Известно, что Шилкин досрочно сдал депутатский мандат в конце июля в связи с возвращением к работе в сфере предпринимательства.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube