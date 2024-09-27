Банк ВТБ допустил ключевую ставку выше 20%

Банк России до конца текущего года может поднять ключевую ставку выше 20%. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его оценке, максимальный уровень ставки в ближайшей перспективе может составить 23%.

«Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд «нового времени» по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум 20% и пробивать его для того, чтобы обуздать нашу инфляцию, и это, по сути, открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки», – уточнил Пьянов.

По его словам, ВТБ в своем бизнес-плане на 2025 год заложил инфляцию на уровне 6% и среднюю ключевую ставку в 19%. «Если инфляция 6%, это соответствует 19-процентной средней ключевой ставке по 2025 году. При этом кривые конкретные – будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое удержание 20%, а потом снижение – это уже острые спекуляции, и поэтому, по сути, мы выбрали вариант 6-процентной инфляции и 19-процентной средней ключевой ставки по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов – если инфляция – 8%, то ставка легко может быть 23%», – считает банкир.

Пьянов полагает, что основной интригой предстоящего опорного заседания совета директоров Центробанка 25 октября будет оценка регулятором параметров нового трехлетнего бюджета, подчеркнул топ-менеджер ВТБ. «Баланс финансовых рынков, который мы наблюдаем, сформировался исходя из предположения, что ставка будет 20%. Поэтому если ставка будет пробита вверх, будет пробивать границу 20%, это будет вызывать определенную перебалансировку финансовых рынков», – отметил он.

Напомним, 13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 19% годовых. При это ЦБ дал направленный сигнал о возможном дальнейшем ее повышении.

Стоит отметить, что ранее Минпромторг РФ уже обратил внимание на негативные последствия высокой ключевой ставки Центробанка, которая ведет к снижению объемов производства и к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла.

Москва, Анастасия Смирнова

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