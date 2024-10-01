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Госдума одобрила поправки в законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении поправки к проекту федерального закона, регулирующего правовое положение иностранных лиц.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, одна из поправок касается выдачи разрешений на временное проживание в РФ в упрощенном порядке только спустя три года брака с гражданкой (гражданином) Российской Федерации. Второе изменение нацелено на борьбу с так называемым фиктивным отцовством или материнством. В проекте закона оговаривается, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства, если это будет доказано через судебные процедуры.

По данным МВД, с 2021 года по настоящее время было заключено более 4300 фиктивных браков с целью получения миграционного статуса.

Москва, Светлана Антонова

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