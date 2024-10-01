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Статья с конфискацией: Госдума ужесточает наказание для организаторов нелегальной миграции

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ и дополняющие ее статьей 322.1, предполагающей конфискацию денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера связана с тем, что незаконная миграция организовывается из как раз из корыстных побуждений.

По информации МВД, в 2023 году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ составил 79,6%.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Госдума

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