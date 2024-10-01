«Инфляции в 4,5% в 2025 году не будет…» в Госдуме подвергли сомнению расчеты министерства экономического развития

Правительство РФ в лице финансово-экономического блока вводит всех в заблуждение, представляя планы по снижению инфляции и росту экономики. Как считает лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов, министерство экономического развития берет все цифры «с потолка».

«Когда я увидел цифру планируемой инфляции 4,5%, знаете, на такое дежавю: что-то я это уже где-то видел. А правильно… на этот год, оказывается, тоже было в планах 4,5%. А ничего, что сейчас 7,2%? Вы знаете, я скажу по-простому, но это правда: с потолка взяты эти цифры Министерством экономического развития, с потолка – никакой инфляции в 4,5% в 2025 году не будет. Зачем это делать?» – заявил Миронов, комментируя сегодня на брифинге в Госдуме проект федерального бюджета.

При этом политик обратил внимание, что точно так же получается с прогнозом роста внутреннего валового продукта на 2,5%.

«Мы должны прорываться – это ставит задачу президент, а правительство в лице финансово-экономического блока делает все, чтобы отползать. Это неправильно и, как я уже сказал, естественно, подготовим свой альтернативный проект бюджета», – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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