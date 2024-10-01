Госдума готова ужесточить наказание для водителей-лихачей

Сегодня Госдума приняла в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которыми вводится ответственность за опасное вождение. Предполагается, что ко второму чтению поступят поправки, ужесточающие наказание для водителей-лихачей.

Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что принятым в первом чтении законопроектом таких лихачей предлагается штрафовать от трех до пяти тысяч рублей, а за повторное правонарушение уже лишать права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. «Но мы будем обсуждать эти нормы ко второму чтению с учетом необходимости доработать их в сторону ужесточения», – пояснил он.

«К сожалению, статистика неутешительна: количество ДТП вновь стало расти. В 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими – это на 4,5% больше, чем по итогам 2022 года. В них погибли 14,5 тысячи человек (+2,3%) и ранены 166,5 тысячи человек (+4,3%). Очевидно, что ответственность для лихачей на дорогах, которые сознательно нарушают ПДД, надо ужесточать», – подчеркнул спикер Госдумы, напомнив, что норма об опасном вождении была введена в ПДД еще в 2016 году, однако до сих пор нет соответствующего наказания за такое поведение на дорогах.

Москва, Светлана Антонова

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