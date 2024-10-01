В России втрое выросла преступность среди нелегальных мигрантов

В России зафиксирован очередной рост преступности среди мигрантов. Как сообщил Следственный комитет (СК), увеличение фиксируется почти по всем параметрам, при этом втрое выросло число преступлений, совершенных нелегалами.

Как прозвучало на совещании у главы ведомства Александра Бастрыкина, по итогам 8 месяцев 2024 года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений (по всем правоохранительными органам), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа тяжких деяний приезжих. Практически втрое увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами»: с 2 880 до 8 059. Также с 5 868 до 9 708 возросло количество преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов. Кроме того, с 7 до 11 тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад.

В СК уточнили, что в этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности, тогда как годом ранее было 59 аналогичных преступлений. «Как показывает практика, многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями. Нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур», – пояснили в ведомстве.

Председатель СК России заслушал доклады руководителей СУ регионов, где наблюдается наиболее напряженная миграционная ситуация, а число и категория преступлений приезжих вызывают обеспокоенность.

Бастрыкин подчеркнул, что все факты противоправного поведения мигрантов требуют четкого реагирования со стороны правоохранителей, включая сотрудников СК России. При этом глава следственного ведомства поручил руководителям территориальных подразделений проинформировать глав регионов о ситуации с миграционной преступностью, а также обеспечить конструктивное взаимодействие с начальниками органов внутренних дел.

«Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», – подчеркнул Бастрыкин.

Москва, Анастасия Смирнова

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