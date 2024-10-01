В России изменят правила управления аварийными домами

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который позволит регионам решить вопрос с содержанием аварийных многоквартирных жилых домов. Авторы документа утверждают, что появится возможность субсидировать из бюджета работы, необходимые для поддержания дома в безопасном состоянии, но при условии, что такие средства предусмотрены в бюджетах.

Как пояснили в Госдуме, несмотря на действующие госпрограммы расселения аварийного жилья и программы капитального ремонта, количество аварийных жилых домов не снижается. При этом домам, признанным аварийными, необходимо текущее обслуживание и содержание, пока в них продолжают жить люди. В то же время обслуживание таких домов экономически неэффективно для бизнеса: желающих обслуживать неликвидный жилой фонд управляющих организаций нет. При этом реальных полномочий качественно изменить ситуацию у региональных и местных властей тоже нет.

«Наше предложение – дать право региону назначать управляющие организации для обслуживания признанных аварийными домов, если граждане свое право на управление не реализовали. Сегодня это возможно, но необходимо буквально объявить локальный [режим] ЧС, обосновать и подготовить документы, защитить свою позицию в прокуратуре», – пояснил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, один из авторов законопроекта Сергей Пахомов.

Законопроектом предлагается дать регионам простой и понятный механизм по назначению управляющей организации до расселения дома либо выбора жителями другой УК, но не более чем на пять лет. Региональные власти смогут создать специальный реестр таких управляющих организаций. При этом появляется возможность субсидировать из бюджета работы, необходимые для поддержания дома в безопасном состоянии при условии, что такие средства предусмотрены в бюджетах.

«Предлагаемый механизм дает возможность принимать оптимальные решения по управлению каждым конкретным аварийным жилым домом, вовремя реагировать на назревающие проблемы, обеспечить гражданам, проживающим в таких домах, максимально возможные в этой ситуации условия безопасности и комфорта», – заверяют авторы законопроекта.

Москва, Светлана Антонова

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