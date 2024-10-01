До особого распоряжения: Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация выпустила официальную рекомендацию для авиакомпаний воздержаться от полетов в государства Ближнего Востока в связи с обострением ситуации.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня стало известно об ударах Ирана по Израилю. Тель-Авив уже заявил, что готовит ответную атаку.

Москва, Светлана Антонова

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