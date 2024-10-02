В приоритетном порядке: Госдума намерена до декабря принять важные поправки в миграционное законодательство

Сегодня законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики, которые накануне вечером были внесены в Госдуме, направлены для рассмотрения в профильные думские комитеты. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документы в приоритетном порядке будут приняты до декабря.

«Наша цель – навести порядок в миграционной сфере, сделать её прозрачной, ужесточив наказание за нарушение законодательства. Те, кто хочет работать в нашей стране, должны знать язык, историю, уважать традиции и культуру России. А для тех, кто нарушает закон, наказание должно быть строгим и неотвратимым. И для самого мигранта, и для тех, кто легализует его с помощью преступных схем», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что законопроектами предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны. При этом планируется отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершённую организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также установить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штраф от 3 до 5 миллионов рублей и лишение права занимать определённые должности.

Вместе с тем предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан.

«За это будет предусмотрено наказание: в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет; для юридических лиц – штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение – от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией», – уточнил Володин.

Также планируется ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. В документах оговаривается полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов.

Законопроекты поддержаны большинством депутатов. Порядка 350 являются их авторами. Мы уверены, что они будут приняты», – заключил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube