Госдума поддержала законопроект: банкам запретят в одностороннем порядке увеличивать лимит по кредитным картам

Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О потребительском кредите (займе)», которые запрещают возможности изменения в одностороннем порядке лимита кредитования без согласия заемщика по банковским картам.

Как пояснили авторы законопроекта, доля россиян с 5 и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность граждан по кредитным картам увеличилась на 20% с апреля по сентябрь 2023 года. При этом возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму. Поправки в закон обеспечат возможность повышения лимита кредитования более прозрачной для россиян, а их подход более обдуманным.

Москва, Светлана Антонова

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