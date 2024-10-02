Букмекеров обяжут обеспечить своим клиентам трансляции спортивных событий

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который обязывает букмекерские конторы обеспечивать доступ заключивших пари участников азартных игр к трансляциям спортивных событий.

Депутаты считают, что возможность наблюдать за развитием и исходом события, от которого зависит результат пари, обеспечивает участнику азартной игры возможность принятия более взвешенных решений о целесообразности совершения ставок на результаты тех или иных событий, а также о подходящем моменте для их совершения.

«Выполнение букмекерскими конторами требования обеспечить возможность наблюдать развитие и исход события будет способствовать увеличению числа трансляций спортивных соревнований, открытости дивизионов более низких классов, а также выявлению нетипичного или подозрительного поведения их участников, что приведет к сокращению противоправного влияния на результаты таких спортивных соревнований посредством ставок в букмекерских конторах», – пояснили авторы документа.

В законопроекте также оговаривается запрет азартных игр под видом деятельности букмекерских контор и тотализаторов для пресечения так называемых «быстрых игр», способствующих распространению игровой зависимости среди граждан. Как говорится в пояснительной записке, имеющиеся сейчас законодательные исключения создают предпосылки для продолжения незаконной деятельности, по сути копирующей приводимые в казино и залах игровых автоматов азартные игры путем создания «карманных» организаторов спортивных соревновании, в том числе расположенных в иностранных юрисдикциях.

Также Госдума поддержала в первом чтении законодательный запрет на заключение букмекерами пари с несовершеннолетними, а также ограниченными судом в дееспособности лицами, которые вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение, а также лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube