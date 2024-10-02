«Надежный, так сказать, русофоб»: Захарова высказалась о новом генсеке НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который накануне сменил на этом посту Йенса Столтенберга, является «надежным русофобом», который продолжит проводить антироссийскую политику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

По ее словам, «в данном случае это просто перестановка местами слагаемых».

В то же время Захарова обратила внимание, что от позиции генсека Североатлантического альянса «мало что зависит»: Рютте окружен заместителями, представляющими Британию или США, и решения, которые принимает НАТО, и он «только их озвучивает».

Как считает официальный представитель МИД России, Рютте ранее доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов и русофобов на посту премьер-министра Нидерландов, и именно поэтому смог претендовать на должность в НАТО. «Надежный, так сказать, русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности», – констатировала Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

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