российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 октября 2024, 18:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Надежный, так сказать, русофоб»: Захарова высказалась о новом генсеке НАТО

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который накануне сменил на этом посту Йенса Столтенберга, является «надежным русофобом», который продолжит проводить антироссийскую политику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

По ее словам, «в данном случае это просто перестановка местами слагаемых».

В то же время Захарова обратила внимание, что от позиции генсека Североатлантического альянса «мало что зависит»: Рютте окружен заместителями, представляющими Британию или США, и решения, которые принимает НАТО, и он «только их озвучивает».

Как считает официальный представитель МИД России, Рютте ранее доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов и русофобов на посту премьер-министра Нидерландов, и именно поэтому смог претендовать на должность в НАТО. «Надежный, так сказать, русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности», – констатировала Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В Дании рядом с посольством Израиля прогремели два взрыва / Военные Франции помогали Израилю отразить атаку Ирана / Новый генсек НАТО не боится скорого ядерного удара России / В Киеве готовы обсуждать переговоры с Москвой – СМИ / Страны НАТО передадут свои войска под контроль главкома сил альянса в Европе / Рютте занял должность генсека НАТО / Главный евродипломат настаивает на ударах по российским аэропортам / Суд над Ле Пен угрожает ее участию в выборах 2027 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, США,