Такси уходит в «тень»: в Госдуме намерены изменить правила перевозок

Через год после вступления в силу закона «О такси» выяснилось, что новые правила привели к уходу из легального поля более миллиона самозанятых таксистов. Депутаты Госдумы заявили о необходимости исправления не только этой ситуации, но и введению мер для снижения так называемых «детских тарифов» до обычных.

Эти и другие предложения прозвучали на расширенном межфракционном заседании «Год реализации Федерального закона о такси: проблемы и пути решения», в котором приняли участие представители всех парламентских объединений, в том числе «Единой России». Депутаты считают, что необходимо разделить регулирование таксомоторных перевозок для городов федерального значения, в первую очередь Москвы, и всех остальных регионов в силу разной социально-экономической ситуации. В числе основных изменений, которые, по мнению парламентариев, являются ключевыми, – разделить регулирование для самозанятых водителей, которые работают на своих автомобилях и тех, кто арендует машины.

При этом прозвучали предложения предусмотреть социальную составляющую. В первую очередь речь идет про использование детских кресел без более высокого по стоимости специального детского тарифа.

Как считает курирующий работ комитета по транспорту вице-спикер Госдумы («Единая Россия») Шолбан Кара-оол, законодатели обязаны осуществлять функцию контроля за принятыми законами. «Мы за то, чтобы качество предоставляемых услуг соответствовало безопасности перевозок и чтобы стоимость услуг была адекватной», – заявил он.

Как обратил внимание лидер эсеров» Сергей Миронов, практика показывает, что «требования закона выполняют в основном водители таксопарков, но для большинства самозанятых они невыполнимы».

«У водителей есть вопрос с нарушением трудовых прав, с формированием будущей пенсии. У них нет трудовых отношений, никакого больничного, никакой защиты», – отметил со своей стороны председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предложение разделить требования к самозанятым перевозчикам и таксопаркам поддержал «единоросс», заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. По его словам, для обеспечения динамичного развития отрасли и устранения вновь выявленных тенденций, особенно в малых городах и сельских поселениях, необходимо ввести раздельное правовое регулирование двух экономически различных моделей такси, действующих на рынке, – таксопарков и самозанятых перевозчиков с личными автомобилями.

Депутат от КПРФ Ирина Филатова подчеркнула социальную роль такси и важность обеспечения доступности этой услуги. По ее мнению, родители с детьми должны платить за такси столько же, сколько обычный гражданин – без наценок в два раза за детские кресла. «Транспортные услуги для родителей – жизненно необходимый элемент качества жизни. К сожалению, для семей даже с двумя детьми составляет большую проблему найти такси с двумя детскими креслами или бустерами, не говоря уже о трех и более. Полагаю, государство на законодательном уровне и агрегаторы такси могут и должны обеспечить доступную среду для таких семей при пользовании услугами такси», – констатировала парламентарий.

«Самое главное, что мы услышали на заседании – закон работает, но нужно его развивать. Настроить более точно для Москвы и других субъектов. Потому что рынок такси в столице и в регионах устроен по-разному. Также должно быть разное регулирование между теми, кто работает в такси на своих автомобилях и теми, кто арендует машины», – резюмировал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Москва, Светлана Антонова

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