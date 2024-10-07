Химический терроризм: МИД России предупредил Запад о последствиях

Созданная «коллективным Западом» атмосфера безнаказанности развязывает руки киевскому режиму для проведения масштабных преступлений, связанных с применением токсичных химикатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России. В настоящее время ими осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия, – прим. ред.) при ведении боевых действий», – подчеркнула она.

При этом представитель МИД России обратила внимание, что, по сведениям российских компетентных органов, в период с июля по сентябрь текущего года страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных технических устройств выявления и фиксации токсичных веществ. Среди них – новейшие детекторы для обнаружения запрещенных химикатов и средства газоанализа. Одновременно с этим как на Украине, так и на базе профильных центров радиационной, химической и биологической защиты стран альянса проводилось обучение сотрудников силовых ведомств и специальных служб Украины отработанным на примере Сирии, «дела Скрипалей» методам фальсификации фактологических материалов, создания необходимой «доказательной» базы. «Часть этой деятельности страны НАТО осуществляют через Технический секретариат ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия – прим.ред.)», – констатировала Захарова, отметив, что таким образом предполагается составление псевдо независимого отчета по факту надуманного применения Москвой химического оружия.

«Цель этой акции понятна. Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в своем желании добиться заявленного «стратегического поражения» России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций «под чужим флагом». Более того, факты тесного взаимодействия киевского режима с аффилированными с исламистами террористическими и национал- экстремистскими группировками Ближнего Востока и Африки лишний раз убеждают нас в том, что «химический» терроризм – это вполне реальная угроза, исходящая от украинских спецслужб. Предупреждаем Вашингтон и его сателлитов «не играть с огнем», дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО», – заявила официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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