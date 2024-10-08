Совет ЕС объявил о новом режиме санкций против России

Совет Евросоюза объявил о введении нового санкционного режима против России под предлогом «дестабилизирующей деятельности против ЕС и его государств-членов». Об этом говорится в сообщении организации.

«Эта новая структура позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства Российской Федерации, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран», – заявил Совет ЕС, отметив, что .

Как поясняется в официальном сообщении, теперь ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как: подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов; угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры; использование скоординированной дезинформации, манипуляции и вмешательства иностранной информации (FIMI); вредоносная кибердеятельность и тп.

В сообщении Совета также отмечается, что это решение основано на предложении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и предполагает заморозку активов подсанкционных лиц, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им средства. При этом физическим лицам также будут запрещены поездки, в том числе транзитом, через территорию ЕС.

Предполагается, что в государства-члены ЕС и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для введения ограничений.

На данный момент в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В «черные» списки внесены порядка 2200 физических лиц и организаций только по вопросам, связанным с Украиной.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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