Кладбищенский кризис: в России образовался острый дефицит крематориев и мест захоронения

В России критически не хватает кладбищ и крематориев, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. В интервью «Парламентской газете» депутат обратила внимание, что по числу крематориев РФ занимает одно из последних мест в мире.

По данным статистики, которые привела Разворотнева, крематории работают лишь в 27 городах. На пять миллионов россиян приходится всего один крематорий – в то время как в Японии, например, один на 79 тысяч, в США – один на 159 тысяч, в Великобритании – один на 242 тысячи. По словам депутата, проблема существует не только с кремацией людей, но и домашних животных.

Как считает Разворотнева, федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который принимался в 1996 году, сегодня чрезвычайно устарел и уже не отвечает запросам текущей действительности. «Одна из проблем – в нем прямо указано, что заниматься погребением могут только муниципальные организации. То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», – заявила парламентарий.

По ее мнению, решением проблемы могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства – то есть с привлечением коммерческого капитала. «Мы подготовили соответствующий законопроект, он отправлен экспертному сообществу для обсуждения и детального анализа. Это сложная процедура – нужно получить предварительное согласие коллег, потом отзыв правительства. Так что не исключено, что он будет еще правиться и дорабатываться», – пояснила Разворотнева.

Законопроект в случае его поддержки могут внести на рассмотрение в Госдуму ориентировочно через месяц.

Москва, Светлана Антонова

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