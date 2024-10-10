В московском хостеле силовики задержали более 500 иностранцев

В московском хостеле на Новоясеневском проспекте силовики задержали 538 иностранных граждан в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, проверка проводилась после появления информации о нарушении миграционного законодательства. Задержанные доставляются в правоохранительные органы для проверки, в том числе возможного совершения правонарушений на территории столичного региона.

Следователями изъята финансово-хозяйственная документация организации. Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

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