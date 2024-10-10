российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 октября 2024, 13:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В московском хостеле силовики задержали более 500 иностранцев

В московском хостеле на Новоясеневском проспекте силовики задержали 538 иностранных граждан в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, проверка проводилась после появления информации о нарушении миграционного законодательства. Задержанные доставляются в правоохранительные органы для проверки, в том числе возможного совершения правонарушений на территории столичного региона.

Следователями изъята финансово-хозяйственная документация организации. Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

В Приморье мигрантам запретят более 40 видов деятельности / Назревает громкий скандал: Кадыров считает «инквизицией» ужесточение миграционного законодательства / Масштабный рейд рынке в Петербурге: более 150 человек доставлены в военкомат / Нелегальной миграции в России больше не будет: вице-премьер РФ Хуснуллин сделал в Таджикистане громкое заявление / В приоритетном порядке: Госдума намерена до декабря принять важные поправки в миграционное законодательство / В Москве завершено расследование уголовных дел о получении взяток от иностранных граждан / В России втрое выросла преступность среди нелегальных мигрантов / Статья с конфискацией: Госдума ужесточает наказание для организаторов нелегальной миграции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, ЧП в Москве,