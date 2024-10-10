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Четверг, 10 октября 2024, 17:51 мск

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НАТО готово к учениям по отработке применения ядерного оружия

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс начнет ежегодные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия в понедельник, 14 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в учениях будет задействовано более 60 военных самолетов. Маневры будут сосредоточены на территории Великобритании, акватории Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах.

«В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы проверили нашу оборону, и чтобы мы укрепили нашу оборону, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», – подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине страны, что вызвало негативную реакцию на Западе.

Лондон, Анастасия Смирнова

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