Госдума одобрила «дачную амнистию» для хозпостроек и домов на нескольких семей

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о «дачной амнистии» на хозяйственные постройки (бани, сараи, летние кухни), расположенные на садовых участках.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки: без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте и т.д.

Новым законом вводится упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки при условии, что участок в собственности и права на него и дом были установлены до 2013 года. Упрощенный порядок также будет действовать в отношении домов блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, где проживают несколько семей.

Согласно озвученным в нижней палате парламента данным, «дачной амнистией» уже воспользовались более 15 млн человек.

Москва, Светлана Антонова

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