В России резко выросло число особо тяжких преступлений, совершенных подростками-мигрантами

В России зафиксирован рост подростковой преступности среди выходцев из иностранных государств. Как сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, более чем вдвое увеличилось число особо тяжких преступлений.

На оперативном совещание по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних глава СК обратил внимание, что за восемь месяцев 2024 года правоохранительными органами расследованы уголовные дела в отношении 13,5 тысячи подростков. Отмечается рост особо тяжких преступлений несовершеннолетних на 22%. Самый высокий коэффициент подростковой преступности зафиксирован в Коми, а также Курганской, Новгородской и Тамбовской областях.

При этом Бастрыкин обратил внимание на рост преступности среди подростков с миграционной историей. «В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108», – констатировал он.

Причинами противоправного поведения подростков является социальная неустроенность, безнадзорность, незанятость, низкий уровень морали и правосознания, отсутствие надежных жизненных ориентиров, пагубные привычки, воспитание в неблагополучной семье.

На совещании Бастрыкин отметил необходимость усиления взаимодействия следственных подразделений с органами внутренних дел, местными органами власти, администрациями учебных учреждений для профилактики подростковой преступности, в том числе преступлений несовершеннолетних мигрантов. «Формальный подход в этом вопросе недопустим», – подчеркнул глава ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

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