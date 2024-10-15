Снижение социальных расходов: в Госдуме указали на главные минусы проекта федерального бюджета

В проекте федерального бюджета на будущий год и ближайшую трехлетку предусматривается снижение социальных расходов почти на триллион рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, еще одна проблема – отсутствие решения демографической проблемы.

«Что нас не устраивает в бюджете, который внесен правительством? Во-первых, в целом снижение социальных расходов почти на триллион рублей. Во-вторых, мы не видим решения больнейшей демографической проблемы», – подчеркнул политик, выступая сегодня на брифинге в Госдуме.

«Мы видим, что, с одной стороны, решение увеличения налога на добавленную стоимость, это была наша инициатива в 2,6 раза, это хороший пример, но мы в своем альтернативном бюджете показываем дополнительно, где взять триллионы рублей и направить их прежде всего на социальные нужды – на увеличение расходов на образование, на здравоохранение и на нашу культуру», – пояснил Миронов, добавив, что его фракция представит альтернативный бюджет 22 октября.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube