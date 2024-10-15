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Вторник, 15 октября 2024, 19:41 мск

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Пополнить банковскую карту и снять с нее деньги можно будет в поселковом магазине

Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют виды предпринимательской деятельности для применения патентной системы налогообложения. Как пояснили авторы законопроекта, граждане смогут снимать с карты или вносить на нее наличные на кассе поселковых магазинов.

В настоящее время жители отдаленных и малонаселенных территорий, где нет отделений банков или банкоматов, испытывают сложности с внесением средств на банковскую карту или снятием с нее наличных. Сейчас такие услуги оказывают крупные супермаркеты, которые заключили договор с банком и получили статус банковского платежного агента. При этом значительное число предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в сельской местности, используют патентную систему налогообложения, которая не применяется к оказанию финансовых услуг. Закон после его окончательного принятия устранит этот пробел, чтобы жители сел, деревень, небольших городов в случае необходимости могли в любой момент снять средства со своего счета или положить на него деньги.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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