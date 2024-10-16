Госдума согласилась ужесточить наказание для организаторов нелегальной миграции

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые призваны оказать противодействие организации незаконной миграции и обеспечить общественную безопасность.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, один из законопроектов предполагает признание отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории страны. По данным СК, в этом году число таких преступлений увеличилось в три раза – до восьми тысяч эпизодов.

Вторым законопроектом предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции преступной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. В документе оговаривается наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет, штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Также предполагаются меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет рассмотрен в приоритетном порядке до декабря текущего года.

Москва, Светлана Антонова

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