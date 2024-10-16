Депутат Госдумы назвал главную проблему с нелегальной миграцией в России

Ужесточение законодательства в миграционной сфере недостаточно для реального исправления ситуации. Как заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов, одной из главных проблем является как раз реализация миграционной политики в структуре министерства внутренних дел.

Парламентарий обратил внимание, что уже в настоящее время действует достаточно много заградительных мер, которые должны обеспечивать права россиян, но они не выполняются или обходятся, в результате чего растет количество преступлений.

«Мы указываем на то, что у нас есть большой изъян в организации миграционной политики, заключающийся в том, что одна и та же структура и выдает разрешение, ведет миграционную политику, и осуществляет за ней контроль. Традиционно во всех учебниках, во всей истории есть одна простая мысль о том, что когда одно лицо, в данном случае организация, и действует, и контролирует себя, то это всегда коррупционные риски. Ну не бывает так, чтобы человек себя достаточно адекватно контролировал в своих действиях, привлекал сам себя к ответственности», – пояснил Кузнецов позицию своей фракции.

«У нас с вами в системе МВД сегодня такая вот парадоксальная ситуация годами существует в отношении работы с мигрантами. Одной рукой ведомство выдает разрешение миграционной службы, а другой – как бы контролирует и привлекает себя к ответственности за нарушения в действиях левой руки», – добавил парламентарий.

В этой связи Кузнецов привел статистику, согласно которой в 2023 году за фиктивную постановку на учет иностранных граждан осуждены 8307 человек, из них 8224 – это граждане России. «Кто нарушает закон? Кто организовывает? Давайте смотреть. Это люди, которые существуют либо в системе МВД, либо при системе МВД», – заявил депутат.

Как считает парламентарий, из системы МВД должна быть выведена миграционная служба – она должна независимо заниматься выдачей всех необходимых разрешений, а работу должны контролировать правоохранительные органы, чтобы исключить коррупционные риски.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума прияла поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ужесточении наказания за преступления, связанные с организацией незаконно миграции.

Москва, Анастасия Смирнова

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