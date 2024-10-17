Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году составит 22 440 рублей.

Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, МРОТ вырастет почти на 17%, и это решение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан. При этом он подчеркнул, что «поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда – одна из национальных целей развития, определенных указом президента.

«К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей», – уточнил Володин.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube