МИД России требует от ООН отреагировать на варварство с захватом самого крупного православного храма на Украине

Министерство иностранных дел России резко отреагировало на захват украинскими националистами самого крупного на Украине православного храма – Архангело-Михайловского собора в Черкассах. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся варварством и рейдерством.
«Захватчики открыли стрельбу по мирным прихожанам, в том числе женщинам, детям, пожилым людям, применили перцовые баллончики и выгнали верующих со службы, прервав ее. В результате преступных действий неонацистов пострадал и был госпитализирован Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий», – пояснила она.
Захарова обратила внимание, что киевский режим делает все возможное для объявления вне закона и ликвидации канонической православной церкви, а западные покровители киевского режима продолжают потворствовать углублению религиозного раскола на Украине.
При этом официальный представитель МИД России обратила внимание, что по этому поводу «преступно молчат» международные правозащитные институты, в том числе в ООН.
«Такое попустительство преступлениям киевских неонацистов, захватывающих православные храмы, устраивающих гонения против верующих вплоть до физических расправ, подвергающих нападкам священнослужителей, воспринимается режимом Зеленского как поощрение совершаемых им варварских действий. В очередной раз решительно требуем от профильных международных правозащитных структур заняться своими прямыми обязанностями», – заявила Захарова.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»