Россия готова к компромиссам по Украине – Путин

Россия готова к компромиссам при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей СМИ стран БРИКС. По его словам, завершение любого противостояния предполагает взаимоприемлемые решения сторон, но Киев сам себе запретил вести переговоры.

Глава государства напомнил про стамбульские договоренности, где был подготовлен проект документа, но затем Киев отказался от диалога. «Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку», – отметил Путин.

При этом президент РФ заверил, что «мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной». «Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», – уточнил он.

Путин также подчеркнул, что России нужны условия долгосрочного мира. «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса», – пояснил он.

«НАТО воюет с нами руками украинских солдат, а украинские солдаты воюют натовской техникой. А мы-то всё сами делаем: мы сами и воюем, и технику делаем. Разница колоссальная, на самом деле. НАТОвцам не жалко украинцев, не их солдаты, они обслуживают интересы США, в этом смысле их тоже не жалко. Но мы-то должны думать, мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир в том числе и мирными средствами. Вот разница в чём», – сказал президент.

В то же время глава российского государства отказался прогнозировать сроки завершения специальной военной операции, посоветовав спросить у стран НАТО, когда им надоест воевать с Россией.

«Если говорить про какие-то сроки – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивна… А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите», – сказал он, подчеркнув, что «мы готовы к продолжению этой борьбы и к победе».

Москва, Анастасия Смирнова

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