Госдума готова принять еще три важных законопроекта о противодействии нелегальной миграции

Во вторник, 22 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении три законопроекта, нацеленные на противодействие незаконной миграции. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Первый законопроект – поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые предполагают повышенные меры ответственности для юрлиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Предполагается, что максимальный штраф при повторном нарушении составит до 60 млн рублей.

Второй инициативой предлагается дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положением, согласно которому распространение данных о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, будет основанием для внесения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Третий документ дополняет закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» нормой о запрете организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификата третьим лицам.

Володин также уточнил, что в 2024 году депутаты уже приняли семь законов в сфере миграционной политики. «Сейчас на рассмотрении шесть проектов законов. До декабря в целом Думой будут приняты 13 законов, посвященных борьбе с незаконной миграцией», – отметил спикер Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

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