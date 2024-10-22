«Цифры от фонаря…» В Госдуме сильно сомневаются в снижении инфляции в России

В России вряд ли снизится инфляция в нынешних условиях после ожидаемого повышения ключевой ставки до 20% и запланированного снижения курса отечественной валюты. Как считает депутат Госдумы Николай Арефьев, многие цифры в проекте федерального бюджета на будущий год и предстоящую трехлетку «написаны просто от фонаря», а гражданам и предприятиям снова придется дважды оплачивать налоги.

«Как будет исполняться бюджет? Прежде всего, он будет зависеть от того, как сработает экономика. Экономика будет зависеть от того, какая будет денежно-кредитная политика. А денежно-кредитная политика будет зависеть от того, какая будет инфляция. На сегодняшний день инфляция, наверное, где-то на уровне 15%. Но к концу года сказали, что будет 7%», – отметил парламентарий, выступая сегодня на брифинге в Госдуме.

Как полагает депутат, такой низкий уровень инфляции вряд ли будет достигнут, поскольку Центральный банк собирается поднять ключевую ставку до 20%, что, по его оценке, означает поддержание инфляции на высоком уровне.

«С какой стати она (инфляция) будет 4,5% после нового года? Не будет. Не будет тем более, что мы 15 налогов увеличили. Еще на прошлом заседании 4 налога тоже повысили. Значит нагрузка на цену будет высокая. Кроме того, курс доллара повышается за 3 года на 12 рублей. Это значит надбавка к цене. Вот она инфляция. Она будет», – пояснил Арефьев.

«Прогноз социально-экономического развития, согласно этой инфляции, уже будет неудовлетворительный. Потому что все основные показатели прогноза идут на снижение. Допустим, инвестиции падают. Рост ВВП снижается. Рост промышленного производства снижается. А если идет снижение, значит должно и наполнение бюджета снижаться. А вот наполнение бюджета, наоборот, повышается. Если у нас в этом году бюджет 36 триллионов, то он будет 40 триллионов. Откуда же возьмутся деньги? А вот деньги, к сожалению, берутся из нашего кармана», – уточнил он.

«Мы с вами в бюджет платим дважды. Один раз мы платим тогда, когда платим налоги. А второй раз мы платим, когда покупаем товары», – констатировал Арефьев.

«Вот посчитайте сами. В бюджете 15 триллионов рублей – это НДС, налог на добавленную стоимость, который мы с вами оплачиваем в магазинах, когда покупаем товары. Дальше – НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Мы его с вами оплачиваем, когда покупаем бензин, горюче-смазочные материалы, используем природный газ. Вот здесь мы его еще раз платим… Потом еще один НДПИ – уже на металлы. И два акциза – ввозной и внутренний. И получается 29 триллионов рублей – это мы с вами оплачиваем из своего кармана. И оплачивает промышленность, которая платит налоги дважды. В результате у нас наполнение бюджета идет чисто спекулятивным путем. Еще 10 триллионов дает от продажи нефти и газа. Вот вам 40 триллионов рублей», – отметил депутат.

В этой связи Арефьев отметил, что в КПРФ разработан альтернативный вариант бюджета развития. «Этот бюджет развития ищет совершенно другие источники дохода для нашего бюджета. И этот бюджет развития вполне реальный. Мы туда включили и олигархические доходы. Мы туда включили золотовалютные резервы, которые у нас избыточные на сегодняшний день. Мы туда включили офшорные доходы, которые спрятаны. Мы туда включили Фонд национального благосостояния. Мы включили те резервы, которые сегодня находятся в банках и не используются. Вот это все позволяет нам создать на сегодняшний день бюджет развития в размере 54 триллионов рублей. Их бы тогда на все хватило. И не надо было бы залезать в карман ни предприятиям, ни к народу», – пояснил депутат.

Москва, Светлана Антонова

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