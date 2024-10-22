Скандальный экс-сенатор Арашуков попался на взятке в колонии

Бывший сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который был приговорен к пожизненному заключению, попался на взятке. Таким образом он пытался улучшить условия своего пребывания в исправительном учреждении.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументировали факт дачи взятки в особо крупном размере отбывающим наказание в исправительной колонии «Черный дельфин» экс-сенатором сотрудникам пенитенциарного учреждения.

«Установлено, что осужденный на пожизненное лишение свободы Арашуков Р.Р. в целях создания для себя благоприятных условий отбывания наказания через лицо, имеющее статус адвоката, организовал передачу денежных средств в общей сумме 3 млн. рублей», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

На основании переданных УФСБ России по Оренбургской области материалов в отношении Арашукова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере).

Напомним, Арашуков был задержан в январе 2019 года на пленарном заседании Совета Федерации, а в ходе следствия заявлял, что не знает русский язык. Бывший сенатор и его отец стали фигурантами уголовного дела о коррупции и организации заказных убийств. В частности, согласно выводам следствия, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Как было установлено, преступления экс-сенатор организовал по поручению отца, поскольку жертвы якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Московский городской суд 27 декабря 2022 года на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Арашукова и его отца к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Москва, Светлана Антонова

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