Экс-сенатор Арашуков и его отец приговорены к пожизненному заключению

Московский городской суд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы. Они признаны виновными в организации двух убийств и хищении газа на 4,4 млрд рублей.

«Суд постановил приговорить Арашукова Рауфа и Арашукова Рауля к пожизненному лишению свободы», – зачитала решение судья Елена Гученкова, передает ТАСС.

Ранее присяжные признали Арашуковых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества с использованием своего должностного положения и ряде других преступлений, в том числе хищении газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей.

Представитель прокуратуры Мария Семененко требовала назначить обоим пожизненное лишение свободы со штрафом 1 млн рублей.

По делу проходят еще четыре фигуранта. Прокурор требовала приговорить бывшего и. о. руководителя управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и экс-начальника Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, запретом занимать определенные должности на четыре года и лишением званий генерал-майора и полковника, соответственно.

Согласно решению присяжных, Булатов и Бетуганов состояли в преступной группе Арашуковых, оказывали влияние на свидетелей по делу об убийстве Шебзухова, помогали скрываться от органов следствия обвиняемому по этому делу.

Еще один фигурант дела – бывший следователь СК по КЧР Андрей Филиппов, согласно вердикту присяжных, признан невиновным в членстве в указанном преступном сообществе, а причастен только к злоупотреблению должностными полномочиями. Его признали заслуживающим снисхождения. Прокурор потребовала для него шесть лет и восемь месяцев колонии общего режима.

Обвиняемого Гузера Хашукаева прокурор просила приговорить к пяти годам колонии общего режима. Он также был признан невиновным в участии в преступном сообществе, а только в причастности к хищению газа и заведомо ложном доносе. На стадии следствия он признал вину и дал показания на Арашуковых и иных фигурантов дела.

Как сообщал «Новый День», Арашуков был задержан во время пленарного заседания Совета Федерации 30 января 2019 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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