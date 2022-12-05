Гособвинение требует приговорить экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению

Гособвинитель потребовал приговорить бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова к пожизненному заключению, передает ТАСС из зала заседаний Московского городского суда, где слушается уголовное дело о заказных убийствах, создании преступной группы и многомиллиардных хищениях.

«Требую назначить Арашукову Р. Р. наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом 1 млн рублей и запретом занимать должности в органах госвласти на основании оглашенного ранее в суде вердикта присяжных заседателей», – сказала прокурор Мария Семененко.

Раулю Арашукову она также попросила назначить пожизненный срок лишения свободы со штрафом 1 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на четыре года.

Ранее присяжные признали шестерых подсудимых виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа на сумму более 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.

Прокурор потребовала приговорить бывшего и. о. руководителя управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и экс-начальника Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, запретом занимать определенные должности на четыре года и лишением званий генерал-майора и полковника соответственно.

Согласно решению присяжных, Булатов и Бетуганов состояли в преступной группе Арашуковых, оказывали влияние на свидетелей по делу об убийстве Шебзухова, помогали скрываться от органов следствия обвиняемому по этому делу.

Еще один фигурант дела – бывший следователь СК по КЧР Андрей Филиппов, согласно вердикту присяжных, признан невиновным в членстве в указанном преступном сообществе, а причастен только к злоупотреблению должностными полномочиями. Его признали заслуживающим снисхождения. Прокурор потребовала для него шесть лет и восемь месяцев колонии общего режима.

Обвиняемого Гузера Хашукаева прокурор просит приговорить к пяти годам колонии общего режима. Он также был признан невиновным в участии в преступном сообществе, а только в причастности к хищению газа и заведомо ложном доносе. На стадии следствия он признал вину и дал показания на Арашуковых и иных фигурантов дела.

Как сообщал «Новый День», Арашуков был задержан во время пленарного заседания Совета Федерации 30 января 2019 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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