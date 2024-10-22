российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 октября 2024, 16:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума утвердила закон о повышении минимальной зарплаты

Сегодня Госдума поддержала сразу во втором и третьем чтениях закон об увеличении с 2025 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В частности, с 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан.

В ходе обсуждения представители парламентской оппозиции обращали внимание, что уровень МРОТ даже с таким повышением пока далек от необходимого, но согласились, что даже нынешнее увеличение является важным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны подчеркнул, что поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда – одна из национальных целей развития, определенных указом президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума приняла три законопроекта против организаторов нелегальной миграции / «Цифры от фонаря…» В Госдуме сильно сомневаются в снижении инфляции в России / Госдума готова принять еще три важных законопроекта о противодействии нелегальной миграции / Выше официальной инфляции: в Госдуме обратили внимание на значительный рост цен на продукты / «Это полная ерунда» – глава комитета Госдумы по обороне о ядерных амбициях Зеленского / Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ / Госдума поддержала запрет пропаганды бездетности / В Госдуме сообщили о серьезных проблемах с отоплением в Москве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Госдума,