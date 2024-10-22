Госдума утвердила закон о повышении минимальной зарплаты

Сегодня Госдума поддержала сразу во втором и третьем чтениях закон об увеличении с 2025 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В частности, с 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан.

В ходе обсуждения представители парламентской оппозиции обращали внимание, что уровень МРОТ даже с таким повышением пока далек от необходимого, но согласились, что даже нынешнее увеличение является важным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны подчеркнул, что поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда – одна из национальных целей развития, определенных указом президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube